Gewalt am S-Bahnhof: Schüler (15) von großer Gruppe verfolgt und mit Messer bedroht

An die 20 Jugendliche sollen am S-Bahnhof Ottobrunn einen 15-Jährigen verfolgt haben, er wurde offenbar geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Bundespolizei startet einen Zeugenaufruf.
Guido Verstegen
Guido Verstegen |
Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 089/5155500 zu melden. (Symbolbild)
Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 089/5155500 zu melden. (Symbolbild) © Bundespolizei
Am S-Bahnhof Ottobrunn (Landkreis München) ist ein 15-jähriger Schüler aus Haar das Opfer eines Gewaltakts geworden. Er soll von einer großen Gruppe Jugendlicher verfolgt worden sein. Es gab wohl Schläge, und auch ein Messer war den Angaben zufolge im Spiel. 

Gewalttätige Gruppe flüchtig: Erste Fahndungsmaßnahmen ergebnislos

Das Ganze spielte sich am Montag (15. September) gegen 15.45 Uhr ab, berichtet die Bundespolizei. Etwa 15 bis 20 Jugendliche waren hinter dem 15-Jährigen her, drei Unbekannte aus der Gruppe schlugen offenbar zu, einer bedrohte ihn mit einem Messer.

Ein zunächst entwendetes Cap soll er, bevor die Aggressoren flüchteten, zurückerhalten haben. "Nahbereichsfahndungen von Bundes- wie Landespolizei verliefen ergebnislos", hieß es weiter.

Der Junge erlitt eine blutende Wunde an der Lippe, eine Betreuung von Sanitätern lehnte er ab. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung auf.

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 089/5155500 zu melden.

17 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ali Kante vor einer Stunde / Bewertung:

    Die Buntheit Münchens ist durchaus mit der von Berlin zu vergleichen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Ali Kante vor einer Stunde / Bewertung:

    20 junge Männer mit sonnengebräunter Haut und südländischem Aussehen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Nobbse2710 vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ali Kante

    Sie waren dabei? Dann hopp hopp zur Polizei, als Zeuge melden.
    Oder doch einfach nur wieder die üblichen, rassistischen Verdächtigungen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
