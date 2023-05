Geretsried: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Am Montagmorgen ist bei privaten Erdbauarbeiten auf einer Baustelle im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg Weltkriegsmunition gefunden worden. Am Nachmittag gab es dann die Entwarnung.

Geretsried - Die am Vormittag in Geretsried (Landkreis Wolfratshausen-Bad Tölz) gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagnachmittag erfolgreich entschärft worden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sind alle Verkehrssperren aufgehoben und keine weiteren Beeinträchtigungen zu befürchten: "Die Anwohner können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren."

Geretsrieds Erster Bürgermeister Michael Müller dankte "allen Betroffenen und Mitwirkenden für die tolle Zusammenarbeit". Müller: "Dass es möglich war, den Sperrbereich derart schnell zu räumen, ist eine großartige Leistung."

Mehr als 200 Einsatzkräfte hatten den Einsatz den Angaben zufolge erfolgreich begleitet, Müller nannte unter anderem die Sprengkommandos aus München und Ingolstadt. Alle Beteiligten hätten "bei diesem Bombenfund absolut professionell und routiniert gearbeitet".

Gegen Mittag waren zuvor die Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen angelaufen. Die Stadt hatte einen Saal im Rathaus als Notunterkunft für Menschen eingerichtet, die nicht anderweitig unterkommen konnten.

Die 75 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe war bei privaten Bauarbeiten entdeckt worden. Laut Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, wohnen in dem 300 Meter großen Evakuierungsradius 1.700 bis 2.000 Menschen.