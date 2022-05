Gefälschter Lebenslauf: Polizei fasst Fake-Lehrer im Münchner Umland

Über einen Monat lang hat ein falscher Lehrer in einer Schule im Münchner Umland unterrichtet. Den Job bekam er unter anderem wegen eines gefälschten Lebenslaufs.

Pullach - Besonders dreister Betrug in einer Schule im Münchner Umland. Wie die Polizei berichtet, hat sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz dort als Lehrer ausgegeben – obwohl er gar keine Qualifikation dafür hat! Zuerst hatte die " " darüber berichtet.

Demnach ereignete sich der Vorfall in einer 3. Klasse in der Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-Volksschule. Dort "unterrichtete" der Mann vom 5. April bis 16. Mai. In Gesprächen mit den Eltern seiner Schüler ging es unter anderem auch um den Lebenslauf des 23-Jährigen. Laut "Bild" sagte er dabei unter anderem, dass er an der englischen Elite-Uni Harvard studiert habe.

Fake-Lehrer: Besorgte Eltern beauftragen Detektei

Einige Eltern wurden dabei offenbar misstrauisch, sie recherchierten im Internet. Darauf wurden Widersprüche deutlich, weswegen eine 47-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattete. Die "Bild" berichtet zudem, dass die Lehrer eine Detektei beauftragt hatten, die herausfand, dass der Mann lediglich einen Realschul-Abschluss besitzt. "Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass sich der 23-Jährige mit gefälschten, bzw. verfälschten Dokumenten für eine Anstellung als Lehrer beworben hatte", teilte die Polizei am Mittwoch dazu mit.

Die Polizei suchte den vermeintlichen Lehrer in der Schule auf, dabei räumte er die Tat ein. Zudem konnten die Beamten mehrere "tatrelevante Dokumente" finden, die wohl auf den Betrug schließen lassen.

Bei einer anderen Schule flog der Lehrer-Schwindel auf

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte sich der 23- jährige zuvor bereits bei einer Schule im Landkreis Starnberg beworben. Hier erkannte die Schule laut "Bild" aber den Schwindel und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen Urkundenfälschung.