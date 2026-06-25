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Gasleitung in Münchner Straße in Unterföhring beschädigt - Reparatur dauert an

Bei Bauarbeiten wurde in Unterföhring eine Gasleitung beschädigt. Die Reparaturarbeiten sollen bis in den frühen Abend andauern.
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Die Münchner Straße in Unterföhring ist zeitweise gesperrt wegen eines Gaslecks.
Die Münchner Straße in Unterföhring ist zeitweise gesperrt wegen eines Gaslecks. © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei meldet, ist am Donnerstagvormittag eine Gasleitung in der Münchner Straße in Unterföhring auf Höhe der Hausnummer 16 beschädigt worden. Es tritt eine größere Menge Gas aus, der Verkehr ist gesperrt. 

Bagger beschädigt bei Erdarbeiten Gasleitung

Bei Erdarbeiten hat ein Bagger die Gasleitung erwischt und diese wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Mitarbeiter der Stadtwerke München (SWM) sind vor Ort, die Reparaturarbeiten dauern aber am Nachmittag noch an, diese werden sich wohl noch bis in die frühen Abendstunden hinziehen.

Auch die Verkehrssperrung in Richtung Süden bleibt weiter bestehen.

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