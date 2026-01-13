Fußgängerin (88) in Münchner Umland von Auto erfasst: Verletzt in Klinik

Der Wagen einer 38-jährigen Frau erfasst die Seniorin frontal. Die Polizei Olching ermittelt zu dem Unfall und sucht Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist eine 88 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Gröbenzell: 38-Jährige erfasst Fußgängerin mit ihrem Auto

Wie die Polizei weiter berichtet, sei eine 38-Jährige am Montag (12. Januar) gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw auf der Straße "Am Zillerhof" unterwegs gewesen, als die Fußgängerin zwischen der Oppelner Straße und der Danziger Straße auf die Straße getreten sei.

Das Auto erfasste die Frau frontal. Die Seniorin zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Kopf und an der Hüfte zu. Sie wurde durch Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und kam dann ins Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Olching (Telefon 08142/2930) bittet etwaige Zeugen um sachdienliche Hinweise.