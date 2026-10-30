AZ-Plus

Kleinstadt bei München: Fußgänger von Lastwagen überrollt – er stirbt vor Ort

In der Innenstadt von Ebersberg kam es aus ungeklärter Ursache zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Senior starb.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
In Ebersberg starb ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall. (Symbolbild)
In Ebersberg starb ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein 75 Jahre alter Mann ist in Ebersberg an einer Ampel von einem Lastwagen überrollt worden. Der Mann starb nach Polizeiangaben noch am Unglücksort. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. 

Der Lkw habe an der Ampel wegen Rotlichts halten müssen. Zeugen zufolge sei der Fahrer erst bei Grün wieder losgefahren. Noch während des Anfahrens hätten Passanten an sein Fahrzeug geklopft, so dass der Fahrer wieder stoppte. Zu diesem Zeitpunkt sei der 75-Jährige aber bereits unter dem Lastwagen gelegen. 

Wie es zu einem Zusammenstoß kam, soll durch ein Gutachten geklärt werden. Laut Polizei ist der Fußgänger möglicherweise ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn gestürzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.