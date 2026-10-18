Zwischen geparkten Autos tritt ein 75-Jähriger in Gräfelfing unvermittelt auf die Straße – der Fahrer eines Kleinkraftrades kann nicht mehr ausweichen. Es gibt Verletzte.

Gräfelfing

Ein Senior ist beim Überqueren einer Straße in Gräfelfing (Landkreis München) von einem Kleinkraftrad erfasst und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige sei unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.

Der 63-jährige Fahrer des Kleinkraftrads und seine 18-jährige Beifahrerin stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich leicht. Der 75-jährige Fußgänger sei durch den Zusammenstoß ebenfalls gestürzt und schwer verletzt worden. Er kam in eine Klinik, ebenso die 18-Jährige.