AZ-Plus

Fußgänger läuft in Gräfelfing auf Straße und wird schwer verletzt

Zwischen geparkten Autos tritt ein 75-Jähriger in Gräfelfing unvermittelt auf die Straße – der Fahrer eines Kleinkraftrades kann nicht mehr ausweichen. Es gibt Verletzte.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der 75-Jährige kam schwer verletzt in ein Klinikum. (Symbolbild)
Der 75-Jährige kam schwer verletzt in ein Klinikum. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
Gräfelfing

Ein Senior ist beim Überqueren einer Straße in Gräfelfing (Landkreis München) von einem Kleinkraftrad erfasst und schwer verletzt worden. Der 75-Jährige sei unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.

Der 63-jährige Fahrer des Kleinkraftrads und seine 18-jährige Beifahrerin stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich leicht. Der 75-jährige Fußgänger sei durch den Zusammenstoß ebenfalls gestürzt und schwer verletzt worden. Er kam in eine Klinik, ebenso die 18-Jährige.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.