In der Innenstadt von Ebersberg kam es aus ungeklärter Ursache zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Senior starb.

Ein 75 Jahre alter Mann ist in Ebersberg an einer Ampel von einem Lastwagen überrollt worden. Der Mann starb nach Polizeiangaben noch am Unglücksort. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Der Lkw habe an der Ampel wegen Rotlichts halten müssen. Zeugen zufolge sei der Fahrer erst bei Grün wieder losgefahren. Noch während des Anfahrens hätten Passanten an sein Fahrzeug geklopft, so dass der Fahrer wieder stoppte. Zu diesem Zeitpunkt sei der 75-Jährige aber bereits unter dem Lastwagen gelegen.

Wie es zu einem Zusammenstoß kam, soll durch ein Gutachten geklärt werden. Laut Polizei ist der Fußgänger möglicherweise ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn gestürzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.