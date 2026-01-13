Fürstenfeldbruck: Feuerwehr fischt Betrunkenen aus der eiskalten Amper

Der Mann ist nach einem Kneipenbesuch mit seinem Begleiter auf dem Heimweg, als er von der Amperbrücke ins Wasser stürzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Ungemütliches Ende eines launigen Abends: Ein 42-jähriger Mann ist in Fürstenfeldbruck nach dem Besuch einer Gaststätte in die Amper gefallen und wird gerettet.

Alkoholisierter Mann fällt in die Amper: Ursache ungeklärt

Der offensichtlich alkoholisierte Brucker war in der Nacht auf Dienstag gemeinsam mit seinem 28 Jahre alten Begleiter auf dem Heimweg, als die beiden die Amperbrücke an der Hauptstraße passierten.

Wie die Polizei berichtet, fiel der 42-Jährige "aus noch nicht abschließend geklärtem Grund" über die Brücken-Begrenzung in die Amper.

Stark unterkühlter Mann kommt ins Krankenhaus

"Zu seinem Glück" habe sich der Mann dann an einem Steinvorsprung unter der Brücke festhalten und dort ausharren können, bis die verständigte Feuerwehr eintraf.

Die Einsatzkräfte retteten den stark unterkühlten Mann aus dem Wasser, dann wurde der 42-Jährige ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht. Zu den näheren Umständen des Geschehens ermittelt die Polizei.