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Fürstenfeldbruck: Dauer-Landrat Karmasin gewinnt Stichwahl

Thomas Karmasin bleibt nach 30 Jahren Landrat. Er gewann in der Stichwahl nun doch gegen die grüne Herausforderin und Autorin Ronja von Wurmb-Seibel – wenngleich nicht mit haushohem Ergebnis.
AZ/dpa |
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Bleibt Landrat in Fürstenfeldbruck: Thomas Karmasin (Archivbild).
Bleibt Landrat in Fürstenfeldbruck: Thomas Karmasin (Archivbild). © Sven Hoppe/dpa

Im Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich in der Stichwahl der langjährige CSU-Landrat Thomas Karmasin gegen die grüne Kandidatin Ronja von Wurmb-Seibel durchgesetzt. Der 63-jährige Karmasin, der seit 30 Jahren im Amt ist, kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 56,5 Prozent, die 39-jährige Journalistin und Autorin Wurmb-Seibel erzielte 43,5 Prozent. 

Karmasin hatte vor zwei Wochen im ersten Durchgang mit 45 Prozent der Stimmen die Mehrheit deutlich verfehlt; Wurmb-Seibel bekam aus dem Stand 21,7 Prozent.

Karmasin ist seit 1996 ohne Unterbrechung Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck. 2020 hatte er die Wahl im ersten Durchlauf gewonnen. Ronja von Wurmb-Seibel, die sich auch als Buchautorin einen Namen machte, hat unter anderem zwei Jahre in Kabul gelebt und von dort berichtet.

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