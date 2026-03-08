Fürstenfeldbruck: CSU-Dauer-Landrat Karmasin muss in Stichwahl

Der Fürstenfeldbrucker CSU-Landrat Karmasin, seit 30 Jahren im Amt, muss in die Stichwahl. Die Journalistin Ronja von Wurmb-Seibel von den Grünen tritt dabei gegen den Dauer-Landrat an.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck fordert die grüne Kandidatin Ronja von Wurmb-Seibel den langjährigen CSU-Landrat Thomas Karmasin in der Stichwahl heraus: Der 63-jährige Karmasin, der seit 30 Jahren im Amt ist, verfehlte nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Kommunalwahl mit 45 Prozent der Stimmen die Mehrheit. Nun muss er in zwei Wochen gegen die 39-jährige Journalistin und Autorin antreten, die 21,7 Prozent bekam.

Karmasin ist seit 1996 ohne Unterbrechung Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck. 2020 hatte er die Wahl im ersten Durchlauf gewonnen. Ronja von Wurmb-Seibel, die sich auch als Buchautorin einen Namen machte, hat unter anderem zwei Jahre in Kabul gelebt und von dort berichtet.