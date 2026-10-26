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Fünfstelliger Schaden: Auffahrunfall auf der A8 – fünf Kinder betroffen

Auf der A8 hat ein Unfall mit acht beteiligten Personen für größere Aufregung gesorgt. Zur Unfallursache hat die Polizei eine Vermutung.
André Wagner |
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Am Samstag hat sich auf der A8 ein Unfall mit acht beteiligten Personen ereignet. (Symbolbild)
Am Samstag hat sich auf der A8 ein Unfall mit acht beteiligten Personen ereignet. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Unfall auf der A8 hat am Samstag für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und THW gesorgt.

Laut Polizei war ein Großvater mit seinen drei Enkeln gegen 14 Uhr mit seinem Audi in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Holzkirchen musste er seinen Pkw staubedingt zum Stehen bringen.

Fünf Kinder in Auffahrunfall verwickelt

Ein hinter ihm fahrender Opel, mit einer vierköpfigen Familie an Bord, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Audi von hinten auf, wobei die Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde. Als Unfallursache vermutet die Polizei, dass der Opel-Fahrer unaufmerksam gewesen sei.

Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen und des hohen Verkehrsaufkommens wurden die fünf Kinder, im Alter von drei bis zwölf Jahren, in Fahrzeugen der Polizei und des THW untergebracht und betreut.

Polizei vermutet Unachtsamkeit als Ursache

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt, alle Beteiligten kamen mit einem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten der beiden Fahrzeuge war der linke Fahrstreifen der A8 für rund zwei Stunden gesperrt.

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1 Kommentar
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  • ClimateEmergency vor 41 Minuten / Bewertung:

    Wow, einfach nur unglaublich was für Menschen da unterwegs sind.

    Wo haben die ihren Schein gemacht?

    Und jetzt wird der Führerschein sogar noch einfacher, weniger Fragen im Theorieteil, keine Autobahnfahrten mehr nötig, verkürzte Prüfung wo die Prüfung davor schon so kurz war, dass man kaum was zu sehen bekam ...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
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