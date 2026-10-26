Fünfstelliger Schaden: Auffahrunfall auf der A8 – fünf Kinder betroffen
Ein Unfall auf der A8 hat am Samstag für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und THW gesorgt.
Laut Polizei war ein Großvater mit seinen drei Enkeln gegen 14 Uhr mit seinem Audi in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Holzkirchen musste er seinen Pkw staubedingt zum Stehen bringen.
Fünf Kinder in Auffahrunfall verwickelt
Ein hinter ihm fahrender Opel, mit einer vierköpfigen Familie an Bord, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Audi von hinten auf, wobei die Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde. Als Unfallursache vermutet die Polizei, dass der Opel-Fahrer unaufmerksam gewesen sei.
Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen und des hohen Verkehrsaufkommens wurden die fünf Kinder, im Alter von drei bis zwölf Jahren, in Fahrzeugen der Polizei und des THW untergebracht und betreut.
Polizei vermutet Unachtsamkeit als Ursache
Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt, alle Beteiligten kamen mit einem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten der beiden Fahrzeuge war der linke Fahrstreifen der A8 für rund zwei Stunden gesperrt.
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