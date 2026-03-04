AZ-Plus

Frontalcrash bei Glonn: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Auf der Staatsstraße 2079 kollidieren ein BMW und ein Opel frontal, der Unfall fordert zwei Schwerverletzte. Die 83-jährige BMW-Fahrerin kämpft laut Polizei um ihr Leben.
Die Frau "wurde mit kritischem Zustand schwerstverletzt" in ein Münchner Krankenhaus gebracht, auch der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße 2079 zwischen Oberpframmern und Schlacht im Landkreis Ebersberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Landkreis Ebersberg: BMW-Fahrerin gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Opel

Am Dienstag (3. März) war nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr nahe Glonn eine 83-jährige Frau aus dem westlichen Landkreis Ebersberg mit ihrem BMW in Richtung Schlacht unterwegs, ein 51-Jähriger aus dem Landkreis München kam ihr dabei in seinem Opel entgegen.

Die BMW-Fahrerin sei "aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn" geraten, die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Frau "wurde mit kritischem Zustand schwerstverletzt" in ein Münchner Krankenhaus gebracht, auch der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik.

Staatsanwaltschaft München II veranlasst unfallanalytisches Gutachten

Da die Polizei "ein Ableben" der 83-Jährigen nicht ausschließen konnte, wurde in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst und die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

Die Staatsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Unterstützt wurde die Polizei Ebersberg hierbei durch die Freiwillige Feuerwehren Glonn und Oberpframmern.

  Wendeltreppe vor einer Stunde / Bewertung:

    Man darf auf die "Experten"-Meinungen dazu gespannt sien..?

