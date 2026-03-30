Freisinger spart sich Schlüsseldienst und muss von Dach gerettet werden

Ausgesperrt und kein Geld für den Schlüsseldienst: Ein 20-Jähriger wagt in Freising den Kletterversuch übers Dach – und bleibt plötzlich oben stecken. Wie die Rettung ablief.

Ein 20-Jähriger musste von der Polizei und der Feuerwehr von seinem Dach gerettet werden. (Symbolbild)

Ein ausgesperrter Mann ist in Freising bei dem Versuch, über das Dach in seine Wohnung zu gelangen, in eine missliche Lage geraten. Der 20-Jährige wählte schließlich selbst den Notruf, weil er auf dem Dach nicht mehr weiterkam, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann hatte sich aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgesperrt und wollte nach Angaben der Polizei die Kosten für einen Schlüsseldienst sparen, da er "finanziell etwas klamm" war.

Deshalb kletterte er über das Dach des Hauses, um durch ein Dachfenster wieder in seine Wohnung zu gelangen.

Missliche Lage: Mann traut sich nicht mehr von Dach herunter

Oben angekommen bekam er jedoch Angst und traute sich weder vor noch zurück. Einsatzkräfte der Polizei riefen schließlich die Feuerwehr hinzu.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür mit technischem Gerät, sodass der Mann über das Dachfenster wieder in seine Wohnung gelangen konnte.