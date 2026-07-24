Freising: Seniorin erreicht Polizei nicht – Betrüger schlagen zu

Eine Seniorin bemerkt einen Telefonbetrug und legt auf. Danach versucht sie die Polizei anzurufen, doch erreicht sie nicht. Dann passiert etwas Unerwartetes.

Nach einem gescheiterten Anruf bei der Polizei ist eine Seniorin auf falsche Polizeibeamte hereingefallen. Die 70-Jährige wollte den Beamten eigentlich einen Telefonbetrug melden, den sie zuvor erkannt hatte, doch habe keine Verbindung zur Polizeiinspektion in Freising mit dem Telefon aufbauen können. Wenige Minuten später meldeten sich Betrüger bei der Frau, die sich als Beamte jener Inspektion ausgaben, die die 70-Jährige versucht hatte zu erreichen.

Die Betrüger erklärten laut Polizei der Frau, dass im Landkreis organisierte Banden unterwegs seien, die es auf ihr Geld und Schmuck abgesehen hätten. Sie sollte deswegen an die Betrüger ihre gesamten Wertgegenstände aushändigen. Am Donnerstag übergab die Frau den Betrügern Geld und Schmuck im Wert von 140.000 Euro in Kranzberg (Landkreis Freising) in einem Schuhkarton. Die Wertgegenstände hatte sie dafür extra aus ihrem Bankschließfach geholt.

Zuvor hatte die 70-Jährige einen Telefonbetrug von einer angeblichen Ärztin erkannt, wie die Polizei mitteilte. Die Betrügerin forderte von der Frau Geld und Schmuck, da ihre Tochter an Krebs erkrankt sei. Die Seniorin erkannte den Betrug, legte auf und versuchte die Polizei zu rufen. Warum sie mit dem Telefon keine Verbindung zur Polizei aufbauen konnte, blieb zunächst unklar.