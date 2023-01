Freising: Jugendliche greifen Polizisten an

Jugendliche Randalierer lassen sich kaum von der Polizei beruhigen. Einer wird ausfällig und verletzt einen Polizisten im Gesicht.

Ein Freisinger Jugendlicher greift einen Polizisten an. (Symbolbild)

Freising - Eine Gruppe Jugendlicher hielt in der Nacht auf Sonntag in der Freisinger Innenstadt nicht nur Anwohner, sondern auch die Polizei auf Trab: Gegen zwei Uhr in der Früh wurde die Polizei alarmiert, weil die Jugendlichen "randalieren" würden. Mehrere Streifenwagen schauten vor Ort nach dem Rechten und trafen auf mehrere betrunkene Jugendliche. Sie nahmen deren Personalien auf und erteilten Platzverweise.

Freising: Jugendlicher greift Polizisten an

Zwei Jugendliche wollten sich nicht an den Platzverweis halten und die Polizisten wollten sie deswegen festnehmen. Einer ließ sich das nicht gefallen, bedrohte die Polizisten und schlug nach Angaben der Polizei ohne Vorwarnung zu. Er traf einen Polizisten im Gesicht und verletzte ihn dabei.

Die Polizisten fixierten den stark alkoholisierten Jugendlichen und brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei führt nun Ermittlungsverfahren wegen des Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten.