Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08161/5305-0 mit der Polizeiinspektion Freising in Verbindung zu setzen. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Freising ist am Montag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Freising: 90-Jähriger wird von Pkw erfasst und schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei wollte der 90 Jahre alte Freisinger gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle Wettersteinring bei regem Verkehr und einsetzender Dunkelheit zu Fuß die Straße überqueren.

In diesem Moment war ein 86-Jähriger aus Haag an der Amper in seinem VW-Golf auf dem Wettersteinring unterwegs, übersah den Fußgänger auf der Fahrbahn und touchierte den Mann mit seinem Wagen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger, verletzte sich dabei schwer und kam in ein naheliegendes Krankenhaus.

Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen 86-jährigen Autofahrer eingeleitet

"Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachter zur Sachverhaltsaufnahme vor Ort hinzugezogen", teilte die Polizei weiter mit. Während der Unfallaufnahme musste der Wettersteinring für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden, gegen den Golf-Fahrer läuft jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Polizei weist auf Folgendes hin: "Achten Sie als Fußgänger oder Fahrradfahrer auf reflektierende, helle Bekleidung, um besser gesehen zu werden. Als Fahrzeugnutzer besteht zudem die Möglichkeit, in verschiedenen Werkstätten einen Lichttest am eigenen Fahrzeug durchführen zu lassen. Das gewährleistet eine ausreichende Ausleuchtung durch die Scheinwerfer."