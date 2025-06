Frau will Parkplatz freihalten und wird angefahren

Bei sonnigem Wetter ist auch am Starnberger See am Wochenende einiges los. Auf einem Parkplatz kommt es zu einem Vorfall, der nun die Polizei beschäftigt.

dpa | 30. Juni 2025 - 14:18 Uhr

Am Starnberger See wurde die Frau angefahren. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Starnberg Eine Frau hat einen Parkplatz freihalten wollen und ist dabei von einem 43-Jährigen angefahren worden. Die 28-Jährige war am Sonntag am Starnberger See aus ihrem Auto ausgestiegen, um den Parkplatz zu besetzen, wie die Polizei mitteilte Dann kam der 43-Jährige mit seinem Auto und wollte dort einparken. Die Frau gab bei der Polizei an, der Mann habe sie wegschieben wollen, um einparken zu können. Sie klagte über Schmerzen an den Schienbeinen. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden Danach entwickelte sich ein Streit zwischen der Frau, ihrer Familie und dem 43-Jährigen. Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter Nötigung ermittelt.