Frau in Dachau auf offener Straße überfallen: Täter fliehen mit sehr hoher Bargeldsumme

Am Freitagvormittag wurde eine Frau in Dachau Opfer eines Raubüberfalls. Die zwei Täter sind derzeit noch auf der Flucht.

Laut Polizei sind Beamten mehrerer Inspektionen auf der Suche nach den Verdächtigen. (Symbolbild)

Dachau

Ein Raubdelikt hat am Freitagvormittag in Dachau für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Nach Polizeiangaben war eine Dachauerin gegen 11 Uhr dabei, vor einer Bankfiliale in der Münchner Straße aus ihrem Fahrzeug zu steigen. Dabei hielt sie einen Stoffbeutel in der Hand, in der sich Bargeld im fünfstelligen Wert befand.

Frau in Dachau auf offener Straße überfallen

Plötzlich wurde die Frau von zwei unbekannten Männern attackiert, die ihr den Stoffbeutel mit dem Geld entrissen. Anschließend flüchteten die beiden Männer zunächst zu Fuß in westliche Richtung, anschließend setzte das räuberische Duo seine Flucht in einem hellen SUV fort. Eine sofort eingeleitete intensive Fahndung durch die örtliche Polizei blieb erfolglos.

Bei dem Überfall wurde die Dachauerin leicht verletzt. Für die Bevölkerung Bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.

Täterbeschreibung: Die beiden Männer sind zwischen 170 und 175 cm groß und haben dunkle Haare. Einer war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet, der andere trug eine schwarze Lederjacke und eine Sonnenbrille.