Forstinning: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Forstinning - Am Mittwochabend ist es in Forstinning (Lkr. Erding) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer war gegen 20 Uhr in Richtung Pastetten unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Die Feuerwehren aus Pastetten und Forstinning konnten den Autofahrer aus dem völlig demolierten Fahrzeugwrack befreien. Doch trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.