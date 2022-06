Flugplatz Gröbenried: Segelflugzeug gerät bei Landung außer Kontrolle – Pilot bleibt unverletzt

Das Segelflugzeug ist in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unbekannt.

Bergkirchen - Am frühen Donnerstagabend ist es am Flugplatz Gröbenried in Bergkirchen (Lkr. Dachau) zu einem Unfall mit einem Segelflugzeug gekommen.

Segelflugzeug wohl stark beschädigt

Laut Polizei sei das Fluggerät beim Landen nicht auf der Landebahn geblieben, sondern erst in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Pilot wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, erlitt aber keine Verletzungen.

Das Segelflugzeug wurde nach AZ-Informationen stark beschädigt und blieb an einer Böschung zwischen Büschen und Bäumen hängen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.