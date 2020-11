Flughafen München: Austretende Schwefelsäure sorgt für Großeinsatz

In der Nähe des Flughafens ist es am Montagmorgen zu einem Großeinsatz gekommen. Aus geplatzten Batterien war Schwefelgeruch ausgetreten.

München - Am Montagmorgen sind zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Bürogebäude in der Nähe des Flughafens München ausgerückt. Der Grund: Gasgeruch in der Lohstraße in Schwaig, der laut Polizei aus aufgeplatzten Batterien strömte.

Großeinsatz: Schwefelsäure tritt aus Batterien aus

Nach Angaben der Polizei wurde das Bürogebäude sofort evakuiert und ein ebenfalls eingesetztes Team der Feuerwehr untersuchte die Ursache für den Gasgeruch. Im Keller fanden sie eine Stromversorgung mit teilweise aufgeplatzten Batterien vor. Durch die Risse trat Schwefelsäure aus.

Nachdem das Gebäude gelüftet und die beschädigten Batterien ins Freie gebracht wurden, gab die Feuerwehr das Gebiet wieder frei.

Warum die Batterien innerhalb der Anlage aufplatzten, ist bislang unklar.