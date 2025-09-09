Flauschiger Kollege: Katze Spezi arbeitet beim Amtsgericht Starnberg

Spezi arbeitet seit rund einem halben Jahr fürs Amtsgericht Starnberg. Dabei streift er durchs Gebäude, schläft und macht Überstunden. Sein Arbeitgeber muss ihn sogar davon abhalten, zu viele zu machen.

Er hat Schlafen zum Beruf gemacht: der Kater Spezi. Der verlässliche und übereifrige Mitarbeiter macht es sich hier auf einem Stuhl gemütlich.

Müsste man eine Stellenbeschreibung für seinen Job schreiben, würde die wohl lauten: flauschig sein, schlafen und sich streicheln lassen. Vor rund einem halben Jahr hat der orangefarbene Kater Spezi (ca. 2) diese Traumstelle angetreten.

Für die hat er sich sozusagen initiativ beworben: Eines Tages huschte der Kater durch die Eingangstür des Amtsgerichts Starnberg, als eine Justizbeamtin diese gerade öffnete. Seinen neuen Arbeitsplatz hat er sogleich erkundet und sich seitdem einfach selbst eingestellt.

Katze Spezi kommt jeden Tag pünktlich

Das Gericht hat dagegen nichts einzuwenden, wie es auf Nachfrage der AZ bestätigt. Spezi arbeitet schließlich unentgeltlich, ist hochmotiviert, kommt jeden Morgen pünktlich um 6.30 Uhr und hat bisher keinen einzigen Fehltag.

Ganz im Gegenteil: Laut Justizsekretärin Fiona Reichenmeier vom Amtsgericht Starnberg möchte er sogar an den Wochenenden ins Gebäude. Und abends will er demnach am liebsten gar nicht mehr gehen. "Er wird dann von den Wachtmeistern rausgetragen", sagt Reichenmeier der AZ. Das lasse er ohne Gegenwehr zu – nur manchmal schreie er ein wenig.

Der Kater macht es sich unter einem Schreibtisch gemütlich. © Amtsgericht Starnberg

Sein Job ist deshalb natürlich nicht gefährdet: "Also wir haben ein unbefristetes Katzenbetreuungsverhältnis hier, an eine Beendigung ist zumindest von unserer Seite nicht gedacht", stellt Benjamin Lenhart, Direktor des Amtsgerichts Starnberg, im BR klar.

Spezi darf auch weiterhin zur Arbeit gehen

Die AZ konnte den Kater dazu zwar nicht persönlich befragen, aber zumindest sein Verhalten deutet darauf hin, dass auch er nicht vorhat, die Stelle aufzugeben. Seine Besitzer, Nachbarn in der Gegend, stehen hinter seinem Wunsch, arbeiten zu gehen. Reichenmeier sagt dazu: "Die sind froh, dass er tagsüber untergebracht ist und fleißig seiner Arbeit nachgeht."

Spezi sitzt auf dem Schoß eines Mitarbeiters. © Amtsgericht Starnberg

Bis vor Kurzem war nicht bekannt, wer die Besitzer von Spezi eigentlich sind. Durch die Medienberichte sind sie aber auf das Amtsgericht zugekommen und haben verraten, dass der Kater eigentlich Milow heißt und eine Schwester namens Belle hat. Ob diese ebenfalls einem Beschäftigungsverhältnis nachgeht, ist nicht bekannt.

Das würde sich womöglich aber ändern, wenn sie die Mitarbeitervorteile kennen würde, die Arbeitgeber wie das Amtsgericht bieten: täglich Futter, Streicheleinheiten, einen gemütlichen Platz in der Pforte zum Schlafen und anhimmelnde Blicke der Menschen vor Ort.

Mitarbeitervorteile: Täglich Futter und Streicheleinheiten

Egal ob Mitarbeiter, Kläger oder Angeklagte: "Der zaubert wirklich jedem ein Lächeln ins Gesicht", sagt Reichenmeier. An ihm gestört habe sich bisher noch niemand. Er ist demnach hauptsächlich auf den Fluren im Erdgeschoss unterwegs, besucht ab und zu offenstehende Büros von Mitarbeitern und schläft die meiste Zeit.

Spezis Haupttätigkeit: schlafen. Hier auf dem Teppichboden. © Amtsgericht Starnberg

Praktisch: Wenn er mal aufs Klo muss, stellt er sich vor die Tür und geht dafür nach draußen. Ein extra Toilette muss das Amtsgericht für ihn also nicht beschaffen.

Spezi ist in jeglicher Hinsicht eben ein ganz unkomplizierter Kollege. Nur ans Arbeitszeitgesetz will er sich nicht so recht halten.

Spezi ist nicht die einzige arbeitende Katze

Spezi ist nicht die einzige berufstätige Katze in Starnberg. Kater Django besucht täglich den Hagebaumarkt – und das schon seit 2017.

Dort wird er schließlich gut versorgt: Zweimal täglich wird er gefüttert – selbst an Sonn- und Feiertagen – und sogar ein Schlafplatz an der Garteninfo ist für ihn eingerichtet. Die Mitarbeiter gehen zudem regelmäßig mit ihm zum Tierarzt.

Und das, obwohl er offenbar nicht gerade der fleißigste Mitarbeiter ist: Er beobachte in erster Linie seine Kollegen bei der Arbeit oder teste neue Gartenmöbel, wie der Baumarkt auf Nachfrage der AZ mitteilt.

Kater Luke sitzt in einem Karton am Bahnhof in Freilassing. © rom

Etwas weiter weg ist Kater Luke beschäftigt – am Bahnhof in Freilassing vor den Toren Salzburgs. Fotos auf Facebook zeigen sein Aufgabenfeld: auf der Theke bei der Post oder auf ausgelegten Büchern schlafen, auch mal ein Auge auf die ausliegenden Snacks werfen und den Fahrgästen in der Bahnhofshalle Hallo sagen. Sogar ein eigenes Buch wurde ihm gewidmet.