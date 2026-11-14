Flammen in Dachauer Einkaufszentrum: Koch erleidet schwere Verbrennungen im Gesicht

In einem Restaurant brach ein Fettbrand aus, drei Menschen wurden verletzt. Trotz beendeter Löscharbeiten muss das Einkaufszentrum vorerst gesperrt bleiben.

Nach einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Dachau mit drei Verletzten hat die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet. Der Einsatz sei am Freitagabend abgeschlossen worden, teilte die Polizei mit. Das gesamte Gebäude dürfe jedoch bis auf weiteres nicht betreten werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es nach wie vor keine Angaben.

Die Löscharbeiten im Einkaufszentrum sind mittlerweile beendet. © Thomas Gaulke

Das Feuer war am Freitag nach ersten Erkenntnissen durch einen Fettbrand in einem Restaurant ausgebrochen. Der 56-jährige Koch erlitt dabei schwere Verbrennungen im Gesicht, auch zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Löscharbeiten hatten sich laut Polizei wegen eines Schwelbrandes und zahlreicher Glutnester als kompliziert herausgestellt - unter anderem musste das Dach geöffnet werden, um an die Brandherde im Inneren zu gelangen.