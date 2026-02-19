AZ-Plus

Fiese Masche im Landkreis München: Trickbetrüger stehlen Luxusuhr aus Tresor

Zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerker ausgaben, haben im Landkreis München eine Frau hereingelegt. Während einer sie ablenkte, fand der Komplize den Schlüssel zum Tresor. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
Trickbetrüger, die sich als Wasserwerker ausgaben, haben im Landkreis München eine Luxusuhr gestohlen. Die Polizei ermittelt (Symbolbild)
Trickbetrüger, die sich als Wasserwerker ausgaben, haben im Landkreis München eine Luxusuhr gestohlen. Die Polizei ermittelt (Symbolbild) © Friso Gentsch

Beim Nachbarn habe es einen Defekt an der Wasserleitung gegeben, behaupteten zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der „Wasserwirtschaftswerke“ ausgaben. Sie müssten im gesamten Haus die Anschlüsse überprüfen. Dazu zeigten die Männer auch noch einen scheckkartengroßen " Mitarbeiterausweis".

Eine Rentnerin aus Brunnthal ließ die beiden Herren am Mittwochmittag in ihr Haus. Während der eine Besucher die Rentnerin ablenkte und so tat, als würde er mit ihr im gesamten Haus die Wasseranschlüsse überprüfen, hatte sein Komplize völlig freie Bahn. Der Mann durchsuchte sämtliche Zimmer.

Gesamtschaden rund 50.000 Euro

Dabei stieß er in einem auf einen Tresor. Den dazu passenden Schlüssel konnte er auch noch ausfindig machen. In dem Safe lagen außer Bargeld noch eine teure Uhr der Luxusmarke Breitling. Beides nahm der Trickbetrüger mit. Der Schaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt.

Die beiden Männer verließen das Haus in Brunnthal. Sie fuhren mit einem weißen Mercedes Sprinter davon. Als die Rentnerin den Diebstahl bemerkte, informierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos.

1 Kommentar
  • Witwe Bolte am 19.02.2026 18:53 Uhr / Bewertung:

    Insider-Wissen oder purer Zufall?

