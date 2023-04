Feldkirchen: Bekanntes Trachtengeschäft bei Brand zerstört

Großbrand in Feldkirchen. Eine Lagerhalle steht in Flammen, ein bekanntes Modehaus und eine Kfz-Werkstatt brennen völlig nieder.

Feldkirchen - Kunden waren am Freitagnachmittag im Modehaus Moser dabei, sich schöne Trachten anzusehen, als plötzlich ein lauter Knall zu hören war und dann ein Feuer ausbrach. Wenig später war von dem bekannten Trachtenlabel nur noch Rauch und Asche übrig.

Halle in Flammen: Modehaus und Kfz-Werkstatt brennen nieder

Wie die Augenzeugen der Feuerwehr berichteten, stand in einer Kfz-Werkstatt, welche in derselben Lagerhalle wie das Modegeschäft in der Hohenlindener Straße untergebracht war, plötzlich ein E-Auto in Flammen. Diese griffen binnen Sekunden auf das gesamte Gebäude über, durch die entstehende Hitze explodierten mehrere Gasflaschen.

Die schwarze Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen. © Thomas Gaulke

Als die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, standen die Einsatzkräfte einem Flammenmeer gegenüber, ein tiefschwarzer Rauchpilz war schon aus der Ferne zu erkennen. Zahlreiche neben der Halle im Freien parkende Fahrzeuge brannten bereits. Weil sich der Brandherd weiter ausdehnte, forderte die Einsatzleitung zahlreiche Wehren aus den Landkreisen München und Ebersberg sowie die Berufsfeuerwehr München nach.

Gemeinsam versuchte man mit zahlreichen Rohren und Wasserwerfern der Lage Herr zu werden. Zwar konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden, die brennende Lagerhalle und die darin befindliche Werkstatt und das Modegeschäft wurden aber ein Raub der Flammen. Angestellte und Kunden konnten den Verkaufsraum rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.