Familienstreit in Dachau eskaliert: Sohn verletzt Vater schwer

Ein Zeuge meldet der Polizei in Dachau einen Mann mit schweren Verletzungen. Der Verdacht: Sein Sohn soll mit einem Messer auf ihn losgegangen sein.

Die Polizei nahm den 28-jährigen Verdächtigen nach kurzer Flucht in der Nähe des Tatorts fest. (Symbolbild)

Dachau

Mit einem Messer soll ein 28-Jähriger in Dachau seinen Vater angegriffen und schwer verletzt haben. Der 65-Jährige erlitt Polizeiangaben zufolge mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Die Polizei ermittle wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Streit eskaliert: Sohn attackiert Vater mit Messer

Laut einer Polizeisprecherin kam es am Donnerstagabend vor dem Einfamilienhaus, in dem die beiden wohnten, zu einer Auseinandersetzung. Dabei soll der Sohn seinen Vater mit dem Messer verletzt haben. Ein Bekannter des Sohns griff laut Polizei ein und nahm dem 28-Jährigen die Waffe ab. Dann sei der Verdächtige geflüchtet. Dabei mussten zwei Autos bremsen, weil der Mann auf seiner Flucht auf die Straße gelaufen sei.

Kurze Zeit später nahmen Beamte den Mann in der Nähe des Tatorts fest. Ein Haftrichter ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 28-Jährige befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.