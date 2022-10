Erneut an Leukämie erkrankt: Hilfsaktion für erkrankten Siegertsbrunner Kurvenwirt

Binnen zwei Jahren ist der bekannte Kurvenwirt Fritz Mauer aus Siegertsbrunn an Leukämie erkrankt. Am Sonntag gibt es nun eine Aktion, an der sich Freiwillige als Stammzellenspender registrieren lassen können.

15. Oktober 2022 - 13:25 Uhr | AZ

Für die Typisierung als Stammzellenspender wird nur ein Abstrich an der Innenseite der Wange genommen. © IMAGO / Future Image

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - In Siegertsbrunn und auch darüber hinaus ist Fritz Maurer als Gastronom des "Alten Wirt", besser bekannt als Kurvenwirt, bekannt. Wie viele andere Gastronomen auch, hatte Maurer mit seinem Lokal während der Corona-Pandemie hart zu kämpfen. Doch seinen härtesten Kampf hatte der Kurvenwirt im Herbst 2020 auszufechten. Damals wurde bei ihm Leukämie festgestellt. Fast ein Jahr lang, von Oktober 2020 bis August 2021 ließ Fritz Mauer Chemotherapien und Bestrahlungen über sich ergehen, bis er als gesund entlassen wurde. Kurvenwirt: Die Leukämie ist zurück Doch nun die Horrormeldung: der Krebs ist zurück, in diesem Sommer brach die Leukämie-Erkrankung erneut aus. Nun braucht Fritz Mauer Hilfe und im Kampf gegen die Krankheit ist der Gastronom nicht alleine. Um einen geeigneten Stammzellenspender für Maurer zu finden, haben die Freiwillige Feuerwehr in Siegertsbrunn, der Burschenverein und die Gemeinde eine gemeinsame Aktion gestartet. Aktion am 16. Oktober: Stammzellen-Spender gesucht Am Sonntag, den 16. Oktober 2022 wird es im neuen Feuerwehrhaus in der Egmatinger Straße 13 a , nur einen Steinwurf vom "Alten Wirt" entfernt, zwischen 11 und 15 Uhr eine Stammzellen-Registrierungsaktion geben, bei der mit einem Wattestäbchen eine Wangenabstrich vorgenommen wird. Unterstützt wird die Aktion von der gemeinnützigen DKMS GmbH in Tübingen. Vor Ort kann sich am Sonntag jeder im Alter von 18 bis 55 Jahren von der DKMS als Stammzellenspender registrieren lassen. Zudem besteht die Möglichkeit einer Online-Registrierung und Registrierungsset-Bestellung unter