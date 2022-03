Einbruchsserie: Polizei nimmt drei Münchner Jugendliche fest

Mehrere Einbrüche mit Gullydeckeln ließen die Polizei aufmerksam werden: Die Taten ähnelten sich - und Polizisten legten sich auf die Lauer. Am frühen Freitagmorgen hatten sie offenbar Erfolg.

Feldkirchen - Eine Einbruchsserie in der Hohenlindner Straße konnte am frühen Freitagmorgen offenbar aufgeklärt werden: Bereits drei Mal wurde in einen Getränkemarkt und in eine Tankstelle eingebrochen, und jedes Mal wurden Zigaretten, Geld und alkoholische Getränke geklaut.

Eine weitere Parallele: Das Einbruchsinstrument war jedes Mal ein Gullydeckel, mit dem die Scheiben der Geschäfte zerdeppert wurden.

Da nach Polizeiangaben mit weiteren Taten zu rechnen war, legten sich Beamte auf die Lauer. Am Freitag (04.03.2022) war es dann gegen 02.00 Uhr offenbar prompt wieder so weit: Die Polizisten beobachteten drei Personen bei dem Versuch, erneut in die Tankstelle einzusteigen.

Jugendliche machen sich an Fensterverschalung zu schaffen

Die Tatverdächtigen versuchten, die Verschalung des bereits beschädigten Fensters aufzubrechen - bis die Beamten eingriffen. Nach kurzer Flucht klickten die Handschellen: Drei Jugendliche - ein 17-jähriger Münchner sowie ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis München - wurden festgenommen.

Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt.