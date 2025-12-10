AZ-Plus

Einbruch in McDonald's-Filiale in Eching: Polizei sucht Zeugen

Bei dem Einbruch in das Schnellrestaurant verschaffen sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum Gästebereich und wenden sich dann dem Tresor zu.
Bei dem Einbruch in der McDonald's-Filiale in Eching entwendeten die Diebe rund 13.000 Euro. (Symbolbild)
© imago images/ZUMA Press

In der Nacht zum Montag (8. Dezember) haben bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in die McDonald's-Filiale in Eching (Landkreis Freising) fette Beute gemacht. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter knacken Tresor von Schnellrestaurant in Eching 

Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Diebe im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 6 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Tür Zugang zum Gästebereich des Schnellrestaurants an der Dieselstraße.

"Von dort aus begaben sie sich gezielt zum Standort eines Tresors, der vor Ort mit einem mitgeführten Werkzeug gewaltsam geöffnet wurde", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Die Diebe erbeuteten den Angaben zufolge Bargeld und verließen das Restaurant durch den Haupteingang. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 13.000 Euro.

Die Kriminalpolizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung und bittet darum, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

