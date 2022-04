Einbrecher steigt ins Rathaus in Ismaning ein und klaut Rohlinge für Ausweisdokumente

Der Täter erbeutet im Einwohnermeldeamt etliche Rohlinge für Ausweisdokumente.

Ismaning - In der Nacht auf Mittwoch drang der unbekannte Einbrecher über eines der Fenster in das Rathaus in Ismaning ein. Das Verwaltungsgebäude ist im ehemaligen Schloss untergebracht. Mit einem Stein schlug er ein Fenster an der Schlossmauer ein.

Einwohnermeldeamt: Glastüre mit Feuerlöscher zertrümmert

Im Inneren zertrümmerte er mit einem Feuerlöscher die Glastür zum Einwohnermeldeamt. Er durchsuchte den Raum und brach laut Polizei gewaltsam Schränke und Schubladen auf. Der Täter ging dabei mit so massiver Gewalt vor, dass die Scharniere massiver Holzmöbel zerbrachen. Auch die Tür zum Verkehrsamt brach der Täter gewaltsam auf. Den Kassenautomaten ließ der Einbrecher dagegen unversehrt, auch die Kunstwerke im ersten Stock rührte er nicht an.

Kasse und Kunstwerke klaute der Einbrecher nicht

Der Einbrecher hatte es offenbar nur auf Ausweisdokumente, die im Einwohnermeldeamt lagen, abgesehen. Mit den erbeuteten Rohlingen wird er allerdings nicht besonders viel anfangen können. "Daraus lassen sich keine neuen Dokumente erstellen", sagt Polizeisprecherin Carolina Barfuß. Auch seien keine vertraulichen Daten oder ähnliche wichtige Unterlagen aus dem Rathaus gestohlen worden.