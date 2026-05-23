Ein Toter, fünf Verletzte: Falschfahrer verursacht schweren Unfall auf A8

Bei einem schweren Unfall, verursacht durch einen Falschfahrer, auf der A8 kommt eine Person ums Leben, fünf weitere werden zum Teil schwer verletzt.

Die Polizei hat die A8 Richtung München nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. (Symbolbild)

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag auf der A8. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14 Uhr ein 89-Jähriger aus dem Bereich Niederbayern auf der A8 aus bisher ungeklärter Ursache entgegen der Fahrtrichtung – er fuhr auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Salzburg – unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Übersee südlich des Chiemsees im Landkreis Traunstein kollidierte der 89-jährige Falschfahrer mit zwei Fahrzeugen, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Unfall auf der A8: ein Toter, fünf Verletzte

In den zwei weiteren beteiligten Pkw, welche durch den Unfall ebenfalls beschädigt wurden, wurden fünf weitere Personen verletzt, drei davon schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen schweben sie aber nicht in Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle großräumig umgeleitet, dazu wurde eine Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung München an der Anschlussstelle Siegsdorf West durch die Autobahnmeisterei Siegsdorf eingerichtet.

A8 Richtung München stundenlang gesperrt

Die Unfallaufnahme wird noch bis in den Samstagabend andauern, die A8 in Fahrtrichtung München wird an dieser Stelle noch einige Stunden gesperrt sein.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein technisches sowie unfallanalytisches Gutachten beauftragt.