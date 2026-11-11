Ein seltener Blick ins Innere: So sieht der marode Bayerische Hof in Starnberg gerade aus

Einst war der Bayerische Hof ein Juwel der Hotellerie und Wachstumsschub für Starnberg: Jetzt ist das denkmalgeschützte Gebäude in Seenähe einsturzgefährdet. Unternehmer Peter Löw will die Bausubstanz erhalten, doch bisher hat er mit der Sanierung nicht richtig loslegen können. Woran das liegt und welches Problem sich gerade verschärft. Ein AZ-Besuch vor Ort.

Der Bayerische Hof liegt aktuell noch im Dornröschenschlaf. Der Schriftzug ist zur Hälfte von einem Bau-Banner verhängt.

Am Bayerischen Hof kommt man in Starnberg nicht vorbei. Wer aus der Bahn steigt, muss nur ein paar wenige Schritte laufen, schon steht man vor dem Baudenkmal am Bahnhofsplatz 12.

Auf einem Schild in der Nähe kann man über seine Geschichte ab Mitte des 19. Jahrhunderts nachlesen: "Das Hotel war neben dem Deutschen Haus, dem Seehof und dem Bellevue eine der ersten Adressen vor Ort."

Ein Reiseführer von 1879 wird so zitiert: "Dieses neuerbaute elegante Hotel, dicht am See ... ist im besten Geschmack und mit allem Comfort der Neuzeit ausgestattet, bietet dem Fremden durch propere, aufmerksame Bedienung und mäßige Preise den angenehmsten Aufenthalt" – geschwärmt wird auch noch über den Telegrafen und die "herrlichste Total-Aussicht über den ganzen See".

Von modern zu marode

Aus modern wurde über die vielen Jahre marode. Der Bau liegt im Dornröschenschlaf. Im Café Prinzregent schlürft niemand mehr Kaffee, in die Hotelzimmer checkt niemand mehr ein. Die goldenen Zeiten dieser Starnberger Geschichte scheinen vorbei.

Vor dem Hotel hat die Stadt Starnberg eine Beschreibung angebracht, um auf das historische Haus hinzuweisen. © Rosemarie Vielreicher

Peter Löw will das ändern, die Geschichte des Hauses nicht neu, sondern weiterschreiben. Der Starnberger ist mit seinem "European Heritage"-Projekt darauf spezialisiert, gefährdete Denkmäler zu sanieren und alte Bausubstanz zu erhalten.

"Es war der Stolz der Stadt"

Über den Bayerischen Hof sagt er: "Jeder seit sechs Generationen kennt das Gebäude. Es war der Stolz der Stadt, weil es eine Art Palast-Hotel war. Auch Sisi und andere berühmte Persönlichkeiten sind hier eingekehrt." Der Bahnhof und das Hotel ließen das einstige Fischerdorf Starnberg erst wachsen.

Peter Löw hat für die AZ die Türen zum Bayerischen Hof geöffnet. © Rosemarie Vielreicher

Ende 2025 hat Löw das Haus von der Stadt für 100.000 Euro erworben, um es denkmalgerecht zu sanieren. Das wird Millionen verschlingen. Im Januar 2026 hatte die AZ erstmals darüber berichtet. Was hat sich seither getan?

Außen ist kein Gerüst zu sehen, keine Bauarbeiter wuseln herum. Herrscht etwa Stillstand auf der zentralen Baustelle in Starnberg?

AZ-Besuch vor Ort: Seltene Einblicke ins Innere

Die AZ trifft Löw vor Ort. Der Unternehmer biegt überpünktlich um die Ecke, ist schick gekleidet. Dunkler Anzug, rote Krawatte, schwarzer Wintermantel. Wie ein Gegenentwurf zu diesem Haus, das dringend eine Erfrischungskur braucht. Am Aufgang wuchern Pflanzen, eines der Bau-Plakate hat den Schriftzug "Hof" an der hellgelben Hauswand überdeckt.

Der Hausherr bittet hinein. Es schaut verlassen aus. Fast wie ausgestorben. Ein altes Schlüsselbrett lehnt am Boden an der Mauer. An den Wänden: großteils die bloßen Ziegelsteine, am Boden liegen Holzbretter. Nur auf die dicken treten, bittet Löw. Die anderen könnten durchbrechen.

Eines der noch gut als Raum erkennbaren Zimmer im Eingangsbereich: ein Teil des früheren Cafés. © Rosemarie Vielreicher

Schon seit der ersten Jahreshälfte sehe es auf der Baustelle aus wie jetzt, erzählt Löw. Sie haben entkernt. Doch wer ein denkmalgeschütztes Haus saniert, muss viel beachten, bedenken, absprechen. Die letzten kniffeligen Fragen sind ihm zufolge geklärt. Nun wären sie bereit, voll mit der Sanierung loszulegen. Er kann es kaum erwarten, das spürt man. Doch es fehlt noch die Baugenehmigung. Und langsam tickt die Uhr. Laut sogar.

Denn: "Wir haben ein kleines Problem." Klein ist in dem Fall euphemistisch. "Der Statiker hat uns mitgeteilt, dass das Dach nicht nur in schlechtem Zustand ist, sondern auch historisch schon unterdimensioniert war. Sie haben es damals um 1860 falsch geplant."

Hier sieht man das Quadrat, wo einst ein Mini-Bad nachgerüstet worden ist. Es hat die Balken morsch gemacht. © Rosemarie Vielreicher

Heißt: "Die Balken sind zu dünn. Wenn eine Schneelast drauf käme, droht das Haus einzustürzen." Warum ist das in der Vergangenheit nie brenzlig geworden? "Sie hatten jemanden, der immer den Schnee vom Dach entfernt hat."

Nun verstärke sich das Risiko allerdings, "weil einige der Balken morsch sind und die Tragkraft dadurch stark abgenommen hat". Dazu kommt durch die Entkernung: "Das Haus ist nicht mehr so stabil, weil die Böden weg sind."

Wir müssen mit dem Dach anfangen, ansonsten stürzt uns das Haus ein, wenn es schneien sollte

Er hofft, dass es jetzt bei den Behörden schnell geht. Denn der Winter, das merkt man auch an der eigenen Nase, die im ungeheizten Haus immer kälter wird, klopft an. Löw setzt auf eine baldige Genehmigung oder zumindest eine Teilgenehmigung. "Wir müssen mit dem Dach anfangen, ansonsten stürzt uns das Haus ein, wenn es schneien sollte." Der Worst Case. "Die Dringlichkeit ist allen bewusst."

Das Landratsamt Starnberg teilt der AZ auf Nachfrage mit, dass man "mit Hochdruck an der Genehmigungsprüfung" arbeite. Der Antrag sei am 16. Oktober eingereicht worden, das Vorhaben komplex.

Hier ist nicht einmal mehr ein Boden drin. © Rosemarie Vielreicher

Wenn das Dach einmal abgedeckt und erneuert ist, muss die Causa kaputte Balken angegangen werden. "Manche sind durchgemorscht." Drei Möglichkeiten gibt es: ersetzen, verstärken oder wenn unbeschadet: behalten. In den oberen Stockwerken seien die Probleme in dieser Hinsicht größer.

Nachrüstung der Zimmer in den 80ern

Der Grund: "In den 80er Jahren wurde in jedes Zimmer ein Bad eingebaut. Das war nicht nur nicht hübsch, sondern diese waren auch nicht dicht." Die Folgen: "Es lief Wasser aus, diese Balken sind fast alle durchgemorscht."

Wie winzig die Bäder waren, lässt sich am Boden noch sehen. Sie sind bereits entfernt und waren "neuzeitlich". In den ersten Stock kann man noch hinauf, darüber herrscht dann nur noch "großer Luftraum", wie Löw es nennt. "Da ist nicht mal mehr die Decke drin, Sie können bis zum Dach hochschauen."

Das war einmal das Hotelzimmer mit der Nummer 3. © Rosemarie Vielreicher

Das Treppenhaus stehe auch unter Denkmalschutz, "das ist sehr schön, reicht aber nur bis zum ersten Stock. Daran sieht man, dass der zweite und dritte Stock historisch gar nicht für vornehme Hotelgäste vorgesehen waren." Ganz nach oben gab es nur eine schmale Personaltreppe.

Hier waren früher die Damentoiletten des Cafés. © Rosemarie Vielreicher

Vorbei an Hotelzimmer Nummer drei, das Schild hängt noch dran, davor baumelt Flatterband. Immer wieder der Hinweis von Peter Löw: Bitte nur auf die dicken Bretter am Boden treten.

Kastenfenster und Speiseaufzug: Was bleiben soll

Über die oberen Geschosse sagt Löw: "Die Räume wurden in den 80ern sozusagen komplett restauriert." Aber nicht in seinem Verständnis: "Der Stuck wurde abgeschlagen und Rigipsplatten draufgemacht. Bei einem verbliebenen Stuck haben wir festgestellt: Es war Schaumgummi, alles Fake." Im ersten Stock gibt es eine einzige verbliebene echte Stuckdecke, "sie wird erhalten". Was auch bleiben soll: unter anderem der alte Speiseaufzug, die Kastenfenster oder die Decken im Café-Bereich.

Die Personaltreppe im hinteren Bereich des früheren Hotels. © Rosemarie Vielreicher

Ins frühere Café Prinzregent möchte Löw wieder ein Café im Wiener Kaffeehaus-Stil einziehen lassen, dafür hat er schon Statuen ersteigert "von Prinzregent Luitpold, Sisi und Prinz Karl". Dazu plant er auch eine Gastronomie. Ein Hotel wird das Gebäude nicht mehr. In den oberen Stockwerken sollen Wohnungen entstehen.

Darum hat sich sein Zeitplan verzögert

Was seine Pläne mitunter verzögert hat: "Wir mussten die Balken alle freilegen. Es ging darum, ob Einsturzgefahr besteht. Jeder Balken musste einzeln kartografiert werden – mit einem Schadensplan, was wir mit dem Balken genau machen." Eine Anforderung vom Denkmalschutz.

Die Hausnummer 12 hängt noch an der Mauer. Aber der Putz ist teils abgefallen und legt die Ziegelsteine offen. © Rosemarie Vielreicher

Auch ein Punkt, der länger diskutiert wurde: Wo sollen der Aufzug für die Barrierefreiheit und der zweite Fluchtweg hin? Innen oder außen? Mittlerweile steht fest: innen. Hinauf bis ganz oben, wo eine alte Terrasse wieder fürs Café genutzt werden könnte. "Dort hat man einen der schönsten Blicke von Starnberg über den See." Löws Vorstellung des Kaffeehauses: "Wir wollen, dass hier der normale Starnberger herkommen kann, seinen Kaffee trinkt und keinen abstrusen Preis dafür zahlen muss. Es ist der Bayerische Hof der Starnberger."

Die bloßen Steine an der Mauer kommen zum Vorschein. Oben wird es luftig. © Rosemarie Vielreicher

Bis 2027 will er die denkmalgerechte Sanierung abgeschlossen haben. Das Café könnte Ende 2027 öffnen. Dass das aktuell noch schwer vorstellbar ist, beirrt ihn gar nicht. "Ich bin solche Baustellen gewöhnt. Das Dach ist das Hauptproblem, der Rest ist nicht so schwierig."

So schreitet er wieder durch die Eingangstür hinaus. Mit etwas grauem Baustellen-Staub am Mantel. Aber mit der festen Vision, dass er das Baudenkmal bald aus dem Dornröschenschlaf weckt.