Ebersberg: Mann entreißt Mädchen Lottoschein – Arm angebrochen

Aus einem Heißluftballon werden Lottoscheine über einer Wiese abgeworfen. Eine Zehnjährige greift zu – doch ein Mann wirft sich auf ihren Arm.

Ein Mann hat in Ebersberg einer Zehnjährigen einen Lottoschein entrissen und ihr dabei einen Knochenanbruch zugefügt. Das Mädchen habe den Schein auf einer Wiese in der Hand gehalten, nachdem die Papiere aus einem Heißluftballon geworfen worden seien, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der Mann auf den Arm der Zehnjährigen geworfen, um ihr den Schein zu entreißen.

Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts und sucht Zeugen

Obwohl das Mädchen einen Knochenanbruch im Arm erlitt, habe der Mann das verletzte Kind zurückgelassen und sei weggelaufen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts gegen den Unbekannten und sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am vergangenen Freitag.