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"Durch die Luft katapultiert": Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht laut Polizei beim Abbiegen von der Staatsstraße 2080 bei Forstinning einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer.
Guido Verstegen
Guido Verstegen |
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Die Polizei Poing und die Freiwillige Feuerwehr Forstinning sperrten die Unfallstelle für über zwei Stunden. (Symbolbild)
Die Polizei Poing und die Freiwillige Feuerwehr Forstinning sperrten die Unfallstelle für über zwei Stunden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2080 bei Forstinning im Landkreis Ebersberg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war am Samstag (2. Mai) gegen 12.30 Uhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer in westlicher Richtung von Forstinning nach Moos unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Niederried nach links abbiegen.

"Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer durch die Luft katapultiert"

Dabei habe der Autofahrer einen ihm entgegenkommenden 30 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, der gerade auf dem Weg in Richtung Forstinning war.

Der Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren und sei dem Wagen in die hintere rechte Beifahrertür gefahren, so die Polizei weiter: "Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer durch die Luft katapultiert, bevor er auf dem Asphalt aufkam und dort mehrere Meter weiter schlitterte."

Rettungskräfte außer Dienst helfen dem Motorradfahrer

Glücklicherweise waren laut Polizei mehrere Rettungskräfte außer Dienst vor Ort, die dem verletzten Motorradfahrer sofort halfen und Erste Hilfe leisteten, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der Motorradfahrer erlitt mehrere Brüche und kam ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt – gegen den 39-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

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