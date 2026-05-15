Zwei Jungen stürzen mit einem E-Scooter, einer der beiden wird schwer verletzt. Was die Polizei jetzt vermutet.

Zwei Jungen sind bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Aschheim bei München verletzt worden - einer von ihnen schwer.

Wie die Münchner Polizei mitteilte, kamen die beiden Jungen, die zusammen auf dem Roller fuhren, aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern und stürzten. Der Zwölfjährige aus dem Landkreis München erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war am Unfallort am Heimstettner Weg im Einsatz.

Der 13 Jahre alte Beifahrer wurde laut Polizei nur leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden.

Laut Polizei gehörte der E-Scooter einem älteren Freund der beiden. Es bestehe der Verdacht, dass der Roller getunt sei und somit schneller fahren könne, als erlaubt. Der Scooter werde jetzt von der Verkehrspolizei untersucht.