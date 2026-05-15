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Duo stürzt mit E-Scooter: Junge schwer verletzt

Zwei Jungen stürzen mit einem E-Scooter, einer der beiden wird schwer verletzt. Was die Polizei jetzt vermutet.
dpa/az |
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Der Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort. (Symbolbild)
Der Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Zwei Jungen sind bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Aschheim bei München verletzt worden - einer von ihnen schwer.

Wie die Münchner Polizei mitteilte, kamen die beiden Jungen, die zusammen auf dem Roller fuhren, aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern und stürzten. Der Zwölfjährige aus dem Landkreis München erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war am Unfallort am Heimstettner Weg im Einsatz.  

Der 13 Jahre alte Beifahrer wurde laut Polizei nur leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden. 

Laut Polizei gehörte der E-Scooter einem älteren Freund der beiden. Es bestehe der Verdacht, dass der Roller getunt sei und somit schneller fahren könne, als erlaubt. Der Scooter werde jetzt von der Verkehrspolizei untersucht.

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1 Kommentar
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  • Nobbse2710 vor 17 Minuten / Bewertung:

    Erst einmal gute Besserung dem schwerverletzten Jungen.
    .
    Und hoffentlich spricht es sich bei den Mitschülern herum, dass zu zweit auf einem Scooter lebensgefährlich sein kann und daher verboten ist. Auch dass sie Eltern es weiter erzählen, damit andere Eltern auf ihre Kinder einwirken können.

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