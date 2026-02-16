Driften inklusive: 19-Jähriger auf Skiern lässt sich von Auto ziehen

Eine Zivilstreife der Polizei macht bei ihrer nächtlichen Tour in Gilching eine ungewöhnliche Entdeckung und nimmt die Verfolgung eines sehr speziellen Gespanns auf.

Bei dem Pkw-Fahrer handelte es sich um einen 20-jährigen Weßlinger, bei dem Skifahrer um einen 19-Jährigen aus Seefeld. (Symbolbild)

Die Beamten trauten ihren Augen nicht: Als eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Gauting in der Nacht im Gewerbepark Süd in Gilching (Landkreis Starnberg) unterwegs waren, fiel ihnen ein junger Mann auf Skiern auf. Er ließ sich in der Dornierstraße auf der schneebedeckten Fahrbahn von einem Auto ziehen.

Die "frischen Spuren im Schnee" erleichtern der Streife die Verfolgung

"Bis die Streife gewendet hatte, waren der Pkw und der Skifahrer bereits aus dem Sichtfeld der Beamten verschwunden", teilte die Polizei am Montag weiter mit.

Die "frischen Spuren im Schnee" erleichterten der Streife die Verfolgung: Die Fahrt führte über die Friedrichshafener Straße in die Claude-Dornier-Straße und von dort aus auf die Münchener Straße in Richtung Weßling.

Nachdem die Beamten das Fahrzeug eingeholt hatten, beobachten sie den Angaben zufolge unmittelbar vor der Kontrolle noch, wie der Pkw-Fahrer das Fahrzeug in einer Rechtskurve absichtlich kurzzeitig zum Ausbrechen brachte, um so um die Kurve zu "driften". Zu diesem Zeitpunkt ließ sich der junge Mann noch immer auf seinen Skiern hinter dem Pkw herziehen.

Sämtliche Reifen des Schlepper-Autos sind stark abgefahren

Bei dem Pkw-Fahrer handelte es sich um einen 20-jährigen Weßlinger, bei dem Skifahrer um einen 19-Jährigen aus Seefeld. Das Duo hatte für die Aktion ein Seil am Abschlepphaken des Wagens befestigt.

Zudem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass sämtliche Reifen des Autos stark abgefahren waren und die vorgeschriebene Profiltiefe deutlich unterschritten wurde.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls und bittet um Kontaktaufnahme (Telefon 089/893133-0), falls es durch das mehr als gefährliche und riskante Fahrmanöver zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein sollte.