Dreiecksverhältnis: Eifersuchtsdrama in Unterschleißheim endet mit drei Verletzten
Es war die klassische Ménage à trois: eine Frau zwischen zwei Männern. Am Montag (8. September) eskalierte die komplizierte Dreiecksbeziehung in einem Mietshaus in Unterschleißheim (Landkreis München).
Beziehungsstress in Unterschleißheim: 61-Jähriger sticht mit spitzem Gegenstand auf Nebenbuhler ein
Die 52-Jährige hatte Besuch von beiden Verehrern in ihrer Wohnung. Gegen 20 Uhr lief das Ganze aus dem Ruder. Es kam zu einem handfesten Streit zwischen den beiden Männern.
Der 61-Jährige griff dabei nach Angaben der Polizei zu einem spitzen Gegenstand und stach damit dem Nebenbuhler in die Brust. Die Wunde war so tief, dass beinahe die Lunge des 44-Jährigen verletzt worden wäre.
Mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen
Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Rangelei wurden auch der 61-Jährige und die Frau leicht verletzt.
Der 61-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sitzt jetzt in der Haftanstalt des Präsidiums. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das K11.
