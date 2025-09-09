AZ-Plus

Dreiecksverhältnis: Eifersuchtsdrama in Unterschleißheim endet mit drei Verletzten

Das Dreiecksverhältnis gerät aus den Fugen: Ein 61-jähriger Mann sticht auf seinen Nebenbuhler (44) ein und verletzt ihn. Die Polizei ermittelt.
Der Rettungsdienst brachte den 44-Jährigen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Es war die klassische Ménage à trois: eine Frau zwischen zwei Männern. Am Montag (8. September) eskalierte die komplizierte Dreiecksbeziehung in einem Mietshaus in Unterschleißheim (Landkreis München).

Beziehungsstress in Unterschleißheim: 61-Jähriger sticht mit spitzem Gegenstand auf Nebenbuhler ein

Die 52-Jährige hatte Besuch von beiden Verehrern in ihrer Wohnung. Gegen 20 Uhr lief das Ganze aus dem Ruder. Es kam zu einem handfesten Streit zwischen den beiden Männern.

Der 61-Jährige griff dabei nach Angaben der Polizei zu einem spitzen Gegenstand und stach damit dem Nebenbuhler in die Brust. Die Wunde war so tief, dass beinahe die Lunge des 44-Jährigen verletzt worden wäre.

Mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Rangelei wurden auch der 61-Jährige und die Frau leicht verletzt. 

Der 61-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sitzt jetzt in der Haftanstalt des Präsidiums. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das K11.

