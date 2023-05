Gauting

Bei einem Brand in einem Lottoladen im Landkreis Starnberg sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Was den Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in Gauting auslöste, war zunächst noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die drei Verletzten erlitten vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Mehr Details waren zunächst noch unklar.