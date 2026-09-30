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Drama im Rathaus: Grafinger Bürgermeister stirbt nach Zusammenbruch

Erst im März mit mehr als 60 Prozent wiedergewählt, jetzt plötzlich verstorben: Der Grafinger Bürgermeister bricht während einer Sitzung zusammen. Die Ärzte können ihn nicht retten.
AZ/dpa |
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Christian Bauer (CSU), Bürgermeister von Grafing, verlor am Dienstag bei einer Sitzung des Bauausschusses plötzlich das Bewusstsein und sackte zusammen. Der 57-Jährige starb am frühen Abend im Klinikum Ebersberg München Ost. (Archivbild)
Christian Bauer (CSU), Bürgermeister von Grafing, verlor am Dienstag bei einer Sitzung des Bauausschusses plötzlich das Bewusstsein und sackte zusammen. Der 57-Jährige starb am frühen Abend im Klinikum Ebersberg München Ost. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa

Der Bürgermeister von Grafing bei München, Christian Bauer, ist bei einer Sitzung im Rathaus zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Wie eine Mitarbeiterin der Stadt sagte, sei Bauer am Dienstagabend im Rathaus vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe aber nicht mehr gerettet werden können. Mehrere Medien hatten über den Todesfall berichtet.

Der 57 Jahre alte CSU-Politiker war seit 2020 Erster Bürgermeister der Kleinstadt im Landkreis Ebersberg. Zuvor war der Diplomverwaltungswirt in Grafing mehr als zwei Jahrzehnte Stadtkämmerer. Erst im März war Bauer bei der Kommunalwahl mit knapp 61 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden.

Nach Angaben der Rathausmitarbeiterin müsse nun zunächst geklärt werden, wie es in der Verwaltung nach dem plötzlichen Tod des Rathauschefs weitergeht.

In Grafing gibt es zwei weitere Bürgermeister, die als Stellvertreter zunächst die Amtsgeschäfte in der knapp 14.000 Einwohner großen Kommune führen müssen. Ein neuer Erster Bürgermeister muss dann in einer vorgezogenen Neuwahl bestimmt werden.

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