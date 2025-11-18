AZ-Plus

Drag Race auf dem Feldweg? Post-Mitarbeiter verunglückt mit eigenem Lieferwagen

Der 25-Jährige will in Mammendorf offensichtlich die Geschwindigkeit seines Lieferfahrzeugs austesten und landet im Feld. Was den Mann jetzt erwartet.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Fahrer des Unfallwagens und sein Arbeitskollege kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Fahrer des Unfallwagens und sein Arbeitskollege kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens – hier in Form eines sogenannten "Allein-Rennens" – ermittelt die Polizei Fürstenfeldbruck gegen einen Post-Mitarbeiter.

Zwei Männer im Krankenhaus: Post-Lieferwagen verunglückt auf Feldweg

Der 25-Jährige war am Montag (17. November) gegen 14 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug auf einem Feldweg in Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) unterwegs und verlor dabei – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über das Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Der Mann sei mit dem Lieferwagen nach links vom Weg abgekommen, das Fahrzeug kippte um und blieb auf der linken Seite im Feld liegen. Der Fahrer und sein ein Jahr älterer Arbeitskollege auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Post-Mitarbeiter will offensichtlich "die Höchstgeschwindigkeit austesten"

Auf den 25-Jährigen kommt jetzt vermutlich noch einiges an Ärger zu: Denn wie ein unbeteiligter Zeuge den Beamten am Unfallort in den Block diktierte, hatte der Lieferwagen vor dem Unfall mehrfach ohne erkennbaren Grund den Feldweg mit hoher Geschwindigkeit befahren, "so als würde der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit austesten wollen".

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • kartoffelsalat vor 5 Minuten / Bewertung:

    Und hier wundern sich Kommentatoren konsequent über die Wortschöpfung "Berufskraftgefährder".

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.