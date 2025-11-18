Der 25-Jährige will in Mammendorf offensichtlich die Geschwindigkeit seines Lieferfahrzeugs austesten und landet im Feld. Was den Mann jetzt erwartet.

Der Fahrer des Unfallwagens und sein Arbeitskollege kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens – hier in Form eines sogenannten "Allein-Rennens" – ermittelt die Polizei Fürstenfeldbruck gegen einen Post-Mitarbeiter.

Zwei Männer im Krankenhaus: Post-Lieferwagen verunglückt auf Feldweg

Der 25-Jährige war am Montag (17. November) gegen 14 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug auf einem Feldweg in Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) unterwegs und verlor dabei – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über das Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Der Mann sei mit dem Lieferwagen nach links vom Weg abgekommen, das Fahrzeug kippte um und blieb auf der linken Seite im Feld liegen. Der Fahrer und sein ein Jahr älterer Arbeitskollege auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Post-Mitarbeiter will offensichtlich "die Höchstgeschwindigkeit austesten"

Auf den 25-Jährigen kommt jetzt vermutlich noch einiges an Ärger zu: Denn wie ein unbeteiligter Zeuge den Beamten am Unfallort in den Block diktierte, hatte der Lieferwagen vor dem Unfall mehrfach ohne erkennbaren Grund den Feldweg mit hoher Geschwindigkeit befahren, "so als würde der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit austesten wollen".