Dorffest in Brunnthal eskaliert: Aggro-Gäste gehen auf Polizei los

Auf der sogenannten "Tower Party" des Burschenvereins Brunnthal ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Rangelei zwischen rund 40 Personen gekommen. Ein Polizist wurde während des Einsatzes attackiert.

Rund 30 Polizeibeamte mussten an diesem Wochenende zu einer Party des Burschenvereins Brunnthal ausrücken (Symbolbild).

An diesem Samstag gegen 3.10 Uhr früh eskaliert die Situation auf der "Tower Party" des Burschenvereins in Brunnthal (Landkreis München). Am Veranstaltungsort – der Festwiese – gerieten laut Polizei zwischen 30 und 40 Personen aneinander.

Polizisten versuchen Rangelei zu schlichten

Eine handvoll Polizeibeamte, die sich an dem Abend um die polizeiliche Begleitung der Feier kümmerten, versuchten daraufhin die streitenden Personen auseinanderzuhalten und die Situation zu schlichten. Dagegen wehrte sich einer der Streithähne und schlug gegen einen der Beamten.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Angriff auf Polizeibeamte

Als die Polizisten versuchten, den bislang unbekannten Täter zu Boden zu bringen, mischten sich weitere stark alkoholisierte Veranstaltungsteilnehmer ein. Dabei wurde versucht, einen Beamten von dem Täter wegzureißen.

Als Unterstützung in Form von rund 25 weiteren Beamten eintraf, entfernten sich die noch anwesenden Veranstaltungsteilnehmer in Begleitung durch Polizisten. Dabei kam es zu keinen weiteren Auseinandersetzungen.

Täter wurden nicht identifiziert

Die für den Widerstand verantwortlichen Personen konnten nicht identifiziert werden. Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen Widerstandes und einer versuchten Gefangenenbefreiung aufgenommen.