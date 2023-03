Die Spielbanken Garmisch-Partenkirchen und Bad Wiessee bieten ihren Gästen ein buntes Kulturprogramm

In den Spielbanken Garmisch-Partenkirchen und Bad Wiessee warten auf die Gäste erstklassige Unterhaltungs-Highlights in einzigartiger Atmosphäre.

31. März 2023 - 06:58 Uhr

Am 18. April um 19.30 Uhr hält der Journalist Peter Krinninger in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen seinen Reisevortrag "Die Fahrrad-Expedition". Er berichtete bereits im Vorjahr über seine 444-tägige Fahrradtour um die Welt – und wegen des großen Erfolgs wird der Abend jetzt wiederholt. Krinninger erzählt lebendig von seinen Abenteuern über rund 30.200 Kilometer, seinen faszinierenden Begegnungen mit Tieren und Menschen und von den Strapazen, die sein Trip ins Ungewisse mit sich brachte.

Peter Krinninger fuhr mit dem Fahrrad 444 Tage lang rund um die Welt. © Spielbanken Bayern

"The Elton Show" in der Spielbank Bad Wiessee

Das zweite Highlight findet am 27. April um 20 Uhr in der Spielbank Bad Wiessee statt: In "The Elton Show" schlüpft der australische Sänger und Songwriter C. J. Marvin in die Rolle des berühmten Elton John. Er brilliert in dieser Rolle mit schrillen Kostümen, tollem Klavierspiel und Gesang.

"The Elton Show" in der Spielbank Bad Wiessee. © Spielbanken Bayern

Fans können sich auf Elton Johns zahlreiche Welthits freuen! Tickets zu den Veranstaltungen in den Spielbanken finden Sie .