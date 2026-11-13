Dachauer Einkaufszentrum wegen Brand geräumt – drei Verletzte
Bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Dachau sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Restaurant durch einen Fettbrand ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.
Der 56-jährige Koch des Restaurants erlitt demnach schwere Verbrennungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein weiterer Mensch zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde medizinisch versorgt. Laut Polizei wurde auch eine dritte Person leicht verletzt.
Die Flammen breiteten sich demnach über die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Am Abend dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an, das Einkaufszentrum wurde durch Einsatzkräfte geräumt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wollten den Brandort am Montag untersuchen.
Löscharbeiten gestalten sich kompliziert
Die Entstehung eines Schwelbrandes und mehrerer Glutnester erschwerten die Löscharbeiten. Um den Brand im Inneren zu löschen, sollte nach Polizeiangaben das Dach geöffnet werden. Wegen starken Rauchs wurden Anwohner gebeten, in den Häusern zu bleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten.
Ein Ende der Löscharbeiten war am Abend nicht abzusehen. Die Feuerwehr wollte eine Brandwache über Nacht am Gebäude abstellen. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass das Einkaufszentrum bis auf Weiteres geschlossen bleibt.
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