Dachau: Sieben Verletzte nach Bus-Vollbremsung wegen Kindern auf der Straße
Durch die Vollbremsung eines Dachauer Linienbusses sind sieben Fahrgäste verletzt worden. Zuvor seien zwei Kinder auf einem Roller und einem Fahrrad auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit.
Kinder auf der Straße: Linienbus muss abbremsen, sieben Verletzte
Der 20-jährige Busfahrer habe die Gefahr erkannt und stark gebremst. Die Kinder seien nicht erfasst worden, jedoch stürzten mehrere Insassen. Zudem sei eine Scheibe im Bus zerbrochen.
Wie schwer die Menschen verletzt seien, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Kinder seien bislang unerkannt geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen