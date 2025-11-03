AZ-Plus

Dachau: Sieben Verletzte nach Bus-Vollbremsung wegen Kindern auf der Straße

Warum musste ein Linienbus in Dachau plötzlich stark bremsen? Sieben Fahrgäste wurden verletzt, eine Scheibe zerbrach. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf zwei geflüchtete Kinder.
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Durch die Vollbremsung eines Dachauer Linienbusses sind sieben Fahrgäste verletzt worden. Zuvor seien zwei Kinder auf einem Roller und einem Fahrrad auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. 

Kinder auf der Straße: Linienbus muss abbremsen, sieben Verletzte 

Der 20-jährige Busfahrer habe die Gefahr erkannt und stark gebremst. Die Kinder seien nicht erfasst worden, jedoch stürzten mehrere Insassen. Zudem sei eine Scheibe im Bus zerbrochen.

Wie schwer die Menschen verletzt seien, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Kinder seien bislang unerkannt geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

