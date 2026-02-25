Falsche Kennzeichen, Fahrverbot und ein waghalsiges Rennen: Ein junger Fahrer flieht spektakulär vor der Polizei. Wie die Aktion für ihn endete und was ihn nun erwartet.

Flucht vor der Kontrolle: Der 19-jährige Fahrer raste in einem Sportwagen vor der Polizeistreife davon. (Symbolbild)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist vor der Polizei davongerast und schließlich zu Fuß geflüchtet. Eine Polizeistreife war am Dienstag in einem Gewerbegebiet in Dachau auf den lauten Sportwagen aufmerksam geworden. Der Fahrer sei daraufhin mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet und habe dabei "waghalsig" mehrere andere Fahrzeuge überholt, hieß es.

Fremdes Kennzeichen ans Auto montiert

Wenig später fanden die Beamten den Wagen mit offenen Türen vor. Der 19-Jährige habe das Auto stehengelassen und versucht, zu Fuß zu fliehen. Er sei von den Polizisten eingeholt worden und habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass der Sportwagen nicht zugelassen war: Der Fahrer hatte vor der Fahrt die Kennzeichen eines anderen Wagens an sein Auto geschraubt, wie die Polizei mitteilte. Der mehr als 500 PS starke Wagen sei beschlagnahmt worden. Wie der Mann an das Auto kam und woher die Kennzeichen stammten, war vorerst nicht bekannt.

Gegen den Fahrer selbst war bereits zuvor ein mehrmonatiges Fahrverbot verhängt worden. Ob der junge Mann seinen Führerschein zurückbekommt, ist laut einem Polizeisprecher noch unklar. Gegen den 19-Jährigen werde unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahren trotz Fahrverbots und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Ob er sich auch für ein verbotenes Rennen verantworten müsse, muss laut dem Sprecher noch ermittelt werden. Tests auf Alkohol- und Drogenkonsum waren den Angaben zufolge negativ.