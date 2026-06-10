Busunfall bei München: Mehrere Menschen verletzt – darunter auch Kinder

Nach dem Zusammenstoß zweier Busse im Münchner Norden laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Mehrere Kinder sind verletzt, genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

Der Linienbus steht nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Bus beschädigt auf der Straße.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Bussen sind laut Polizei mehrere Menschen, darunter auch Kinder, verletzt worden. Ein Reisebus mit Schulkindern sei bei Hebertshausen im Landkreis Dachau mit einem Linienbus kollidiert, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von mehreren mittel- bis schwer verletzten Kindern aus. Genauere Angaben machte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Zahlreiche Grundschüler sind in einem Reisebus im Landkreis Dachau unterwegs, als es plötzlich zur Kollision mit einem Linienbus kommt. © Sven Hoppe/dpa

Vor Ort liefen demnach "umfangreiche Rettungs- und Bergungsmaßnahmen". Der Unfall passierte den Angaben zufolge gegen 12.30 Uhr auf einer Staatsstraße zwischen Hebertshausen und Haimhausen. Die Orte liegen rund 20 Kilometer nördlich vom Münchner Stadtzentrum.

Bei der Kollision der beiden Busse soll es mehrere Verletzte gegeben haben. © Sven Hoppe/dpa

Wegen des Unfalls seien vier Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Fürstenfeldbruck. Auch etwa 15 Rettungswagen und acht Notärzte seien am Unfallort im Einsatz. Für Betroffene wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.