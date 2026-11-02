Auch in Gräfelfing haben Kinder an Halloween Süßigkeiten gesammelt. Ein Neunjähriger erwischt ein manipuliertes Kaubonbon. Die Polizei bittet darum, die Süßigkeiten vor dem Verzehr zu überprüfen.

Der Bub wurde glücklicherweise nicht verletzt, die Polizei ermittelt weiter. (Symbolbild)

Fremdkörper in präparierten Halloween-Süßigkeiten beschäftigen die Polizei an mehreren Orten in Bayern. In Gräfelfing (Landkreis München) war es ein manipuliertes Kaubonbon.

Süßes-oder-Saures-Tour endet mit übler Überraschung

Wie die Münchner Polizei berichtet, sammelten ein Neunjähriger und eine 15-Jährige, beide aus dem Landkreis München, anlässlich von Halloween Süßigkeiten an mehreren Haustüren. Sie waren gemeinsam mit einer Begleitperson von Gräfelfing in Richtung Planegg unterwegs.

Nach der Süßes-oder-Saures-Tour wieder daheim angekommen, schnappte sich der Neunjährige aus seinem Reservoir ein Kaubonbon und spuckte es nach Angaben der Polizei gleich wieder aus: Das Kind hatte auf eine Nadel gebissen, mit der das Bonbon manipuliert war.

Polizei bittet Eltern um erhöhte Aufmerksamkeit

Der Bub wurde nicht verletzt, weitere derart präparierte Kaubonbons fanden sich nicht, das Kriminalfachdezernat 2 ermittelt weiter.

Die Polizei bittet insbesondere Eltern darum, die gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr zu überprüfen. Sollten spitze oder andere gefährliche Gegenstände in Süßigkeiten entdeckt werden, möge man umgehend die Polizei verständigen.