Brennendes Segelboot auf dem Starnberger See gesunken

Das Boot war nahe St. Heinrich an einer Boje befestigt, die Wasserschutzpolizei Starnberg ermittelt zur Brandursache.

Münsing - Ein brennendes Segelboot ist im Süden des Starnberger Sees nahe Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gesunken. Dort war das Boot an einer Boje festgemacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Stand der Ermittlungen befand sich niemand an Bord des Segelbootes.

Starnberger See: Brennendes Boot sinkt während der Löscharbeiten

Die Feuerwehr und Wasserrettungsorganisationen versuchten am Dienstag zunächst, das brennende Boot zu löschen und zeitgleich abzuschleppen. Doch noch während der Löscharbeiten begann das Boot laut Polizei zu sinken. Deshalb wurde die Schleppleine gekappt und das Boot sank.

Die Wasserschutzpolizei ermittelte zunächst wegen der Brandursache. Am naheliegendsten sei ein technischer Defekt, hieß es am Mittwoch. Es werde nicht davon ausgegangen, dass größere Mengen Betriebsstoffe in den See gelangt seien. Dennoch solle das Wrack geborgen werden.