Brenneder Lkw sorgt für Vollsperrung auf Autobahn bei München
Wegen eines brennenden Kühllasters mit Lebensmitteln war die Autobahn 92 nordöstlich von München in beiden Richtungen gesperrt. Der Lastwagen stand zwischen den Anschlussstellen Freising-Ost und Moosburg-Süd in Richtung Deggendorf in Flammen, es gab viel Rauch, wie ein Polizeisprecher sagte.
Verletzte gab es demnach keine. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, ist der Einsatz inzwischen beendet und die A92 wieder vollständig geöffnet. In Deggendorf könne es aber wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch zu Behinderungen kommen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen