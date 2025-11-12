Ein Kühllaster voller Lebensmittel steht in Flammen, starker Rauch steigt in den Himmel. Was das für Autofahrer auf der Autobahn 92 bedeutet.

Wegen eines brennenden Kühllasters mit Lebensmitteln war die Autobahn 92 nordöstlich von München in beiden Richtungen gesperrt. Der Lastwagen stand zwischen den Anschlussstellen Freising-Ost und Moosburg-Süd in Richtung Deggendorf in Flammen, es gab viel Rauch, wie ein Polizeisprecher sagte.

Verletzte gab es demnach keine. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, ist der Einsatz inzwischen beendet und die A92 wieder vollständig geöffnet. In Deggendorf könne es aber wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch zu Behinderungen kommen.